Rolf Dick, zuletzt lange Jahre auch bei der inzwischen aufgelösten Bürgerinitiative „Du bist Kusel“ aktiv, hat vorgeschlagen, eine Stiftung für den Kuseler Friedhof zu gründen.

Dick bezieht sich auf die Diskussionen im Stadtrat am 4. Dezember, bei der es um die Zukunft des Kuseler Friedhofs ging – beispielsweise um die Renovierung der Einsegnungshalle. Unter anderem war auch darüber gesprochen worden, auf einem Teil des Friedhofs einen „Ort der Erinnerung“ einzurichten.

Weil neben der schwierigen Hanglage am Friedhof auch die Finanzierung der Maßnahmen problematisiert worden war, regt Dick an, eine Stiftung für den Friedhof zu gründen. Deren Ziel solle sein, „die Gestaltung des Friedhofs zu einem allzeit gepflegten und von Menschen gern besuchten Ort der Erinnerung mitzufinanzieren“. Die Stiftungsgelder sollten unter anderem dafür verwendet werden, Bäume und Sträucher auf dem Friedhof zu pflegen und die Infrastruktur wie Wege oder Ruhebänke zu bewahren. Der Friedhof solle damit für alle Kuseler Bürger zu einem Ort werden, „der nicht nur zu Trauerfeiern und zur Grabpflege aufgesucht wird, sondern gerne auch zur Erinnerung an alle, die dort ihre letzte Ruhe gefunden haben“.

Dick hat seinen Vorschlag an Stadtbürgermeister Jochen Hartloff und an Ersten Beigeordneten Ulrich Ernst geschickt mit der Bitte, sich mit dieser Idee zu befassen.