Es ist nur auf den ersten Blick ein Generationenkonflikt. Bei dem Streit um die Solarbänke in und um Kusel geht es in erster Linie um die Verwendung von Steuergeldern, die vom Bund kommen, und die prekäre Haushaltslage der Ortsgemeinden. Und viel um Symbolpolitik für einen Flächenlandkreis, der seine Zukunft mit der Digitalisierung angehen will.

Im Fokus der Debatte: die sogenannte i-Bench. Dahinter verbirgt sich ein Markenname für eine Solarbank: zum Ausruhen, Handy Aufladen oder Surfen – freies W-Lan inklusive. Kosten pro Exemplar: