Der ehemalige Direktor des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde, Roland Paul, forderte die Gemeinde Bedesbach in einem Brief an den Ortsbürgermeister auf, auf den Abriss der Ringstraße 8 zu verzichten. Gegenüber der RHEINPFALZ räumte Paul ein, dass die Ringstraße 12 wohl nicht mehr zu retten sei. „Das Haus mit der Nummer 8 aufzugeben, ist aber ein Unding“, betont er.

Das Querhaus, bei dem sich der Wohn- und einstige Wirtschaftsteil unter einem Dach befinden, sei in seiner Struktur noch erhalten, habe eine gewachsene, ortsbildprägende Bausubstanz, meint der Historiker aus Steinwenden. Hinter dem Haus befinde sich zudem ein großer Garten mit altem Obstbaumbestand. Paul forderte die Denkmalschutzbehörde auf, die Denkmalwürdigkeit zu prüfen und sich für den Erhalt des Hauses einzusetzen.

Auf Nachfrage der RHEINPFALZ bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe wurde die Anfrage zur Überprüfung registriert. Die Behörde bat Paul um zusätzliche Informationen und will anschließend in einem Prüfverfahren entscheiden, ob eine Denkmaleigenschaft vorliegt.

Wie Norbert Stoffel von der Unteren Denkmalschutzbehörde bei der Kreisverwaltung auf Nachfrage erläutert, setze sich die Behörde grundsätzlich für den Erhalt von schützenswerten Häusern ein. Allerdings erinnert er auch daran, dass im Rahmen der 1999 erstellten Denkmaltopographie der gesamte Landkreis bereits detailliert bezüglich der Denkmalwürdigkeit seiner Bauwerke untersucht wurde.