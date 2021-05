Das Gesundheitsamt hat am Montag eine weitere Neuinfektion gemeldet – erneut aus Ulmet, von wo seit Tagen regelmäßig Neuinfektionen gemeldet werden. Damit sinkt die Inzidenz im Landkreis Kusel weiter – laut Landesuntersuchungsamt auf 68,4, unter Anrechnung der im Landkreis lebenden US-Amerikaner sogar auf 64,8. Die Inzidenz des Robert-Koch-Instituts, das die Landeswerte immer mit einem Tag Verspätung übernimmt, beträgt 74,1. Sie ist maßgeblich für die Bundes-Notbremse, die seit Montag für den Kreis Kusel nicht mehr gilt.

Der Kreisausschuss hat am Montag einstimmig einer Resolution zugestimmt, die dazu auffordert, bei der Inzidenz auch die im Kreis Kusel wohnenden rund 4000 US-Amerikaner mitzurechnen. Zuvor hatte schon Landrat Otto Rubly an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und an das Bundesverfassungsgericht geschrieben und eine Verfassungsbeschwerde aus dem Landkreis Kaiserslautern in gleicher Angelegenheit unterstützt. Rubly sagte im Kreisausschuss, es gebe hier noch keine Neuigkeiten.

Laut Kreisverwaltung sind vergangene Woche in den vom Kreis betriebenen neun Testzentren insgesamt 1942 Schnelltests gemacht worden. Davon waren zehn positiv. Die Ergebnisse der Schnelltests fließen nicht in die Inzidenzberechnung ein. Das tun nur PCR-Tests. Davon sind auf der Kuseler Marktwiese in der vergangenen Woche 279 gemacht worden, seit Start der Tests im Frühjahr 2020 damit insgesamt 8993.