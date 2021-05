Laut Landesuntersuchungsamt ist am Montag in Kusel eine Neuinfektion mit dem Coronavirus registriert worden. Die für die Bundes-Notbremse maßgebliche Inzidenz beim Robert-Koch-Institut (RKI) beträgt 92,6. Liegt die RKI-Inzidenz an fünf Werktagen hintereinander unter 100, dann wird die Bundes-Notbremse für den Kreis aufgehoben. Das Landesuntersuchungsamt, das aufgrund der Meldekette aktuellere Zahlen hat, berechnet die Inzidenz für den Landkreis auf 86,8.