Musik in ganz unterschiedlichen Facetten und Besetzungen bot das Konzert am Sonntagabend in der protestantischen Kirche in Lauterecken.

Einen musikalischen Mix hat der Kulturverein „Café Kultur“ bei einem Konzert am Sonntagabend in der protestantischen Kirche Lauterecken geboten. Das Holzbläserensemble „BoisSon“, die Flötistinnen von „Querwind“, das Blechbläserensemble „Querblechein“ sowie die beiden ukrainischen Musiker „Zahoud-Sound“ präsentierten ein ansprechendes Alternativprogramm zum Fußballabend – all das garniert mit humorvollen Einlagen.

Melodiös gestaltete das Blechbläserensemble „Querblechein“ den Auftakt mit dem Stück „Italian Ground“ des englischen Renaissance- und Frühbarock-Komponisten Orlando Gibbons, bevor die Musiker in den italienischen Spätbarock und zu Antonio Vivaldi wechselten. Dessen Tanz-Suite Allemanda präsentierten Bernd Maué, Thomas Scheer (beide Trompete), Klaus Volles (Posaune), Tobias Romeike (Tuba) und Hornist Alfons Ludes beswingt und mit akzentuierten Trompetenfanfaren.

Auch das Blechbläserensemble Querblechein war in Lauterecken zu hören. Foto: Eric Sayer

Eindringlich erklang danach das Spiritual „Elijah Rock“, der Titel „That's a Plenty“ von Lew Pollack erinnerte an die frühen Jazz-Jahre in den USA. Nach einem Szenenwechsel folgte ein hübsches Intermezzo des Flötenensembles „Querwind“. Stefanie Ludes, Ulrike Müller, Lana Künstle und Nicole Scheer interpretierten die weltbekannte Titelmelodie aus den Agatha-Christie-Verfilmungen von „Miss Marple“, komponiert von Ron Goodwin.

Mit dem berühmten Walzer Nummer 2 aus der Suite für Varieté-Orchester von Dimitri Schostakowitsch präsentierte sich das Holzbläserensemble „BoisSon“. Neben Ulrike Müller an der Querflöte musizierten Jakob Müller (Oboe), Michael Gras (Klarinette), Sven Müller (Bassklarinette), Lukas Müller (Fagott) und Christina Mayer am E-Piano.

Die sechs Musiker entführten das Publikum anschließend mit einem Abba-Medley auf die Tanzflächen der 1970er Jahre. Von Jean Philippe Rameau brachten sie Auszüge aus der Ballettoper „Les Indes Galantes“ in schillernden Klangfarben zu Gehör.

Das Flötenensemble Querwind bereicherte das Konzert ebenfalls. Foto: Eric Sayer

Beim Stück „Hängesessel“ von Flötistin Ulrike Müller kamen die Besucher in den Genuss kleiner szenischer Einlagen. Dazu hatten sie extra einen an einem Seil hängenden Korbsessel mitgebracht – der aber die Flötistin entgegen der Prophezeiungen sicher hielt. Auf den nicht erfolgten Schreck genehmigten sich die sechs beim Seemannslied „The Wellerman“ einen Rum zur Beruhigung.

Der Verein Café Kultur bemüht sich stets, auch jungen und unbekannteren Musikern eine Bühne zu bieten. Für besondere Akzente sorgten hier die Ukrainer Dmytro Kukharsky (Klavier) und Nazarii Davosyr (Gesang) mit dem Titel „Tscheremschyna“, einer ausdrucksstark gesungenen Folklore aus ihrer Heimat. Ein schwungvolles Tanzlied mit dem Titel „Chorna Hora“, das im Rhythmus immer schneller wird, animierte das begeisterte Publikum zum Mitklatschen.

Etwas mehr Besucher hätten dem Konzert gut getan

Ein paar mehr Besucher hätten dem gelungenen Konzertabend in der Kirche gut getan. Allerdings war der etwas schmälere Besuch wohl auch der Fußball-WM sowie mehreren weiteren Veranstaltungen in der Umgebung geschuldet.