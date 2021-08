Weil die protestantische Kindertagesstätte nach einem Wasserschaden saniert werden muss, steht ein Umzug in den Nachbarort Rutsweiler bevor. Ein Mammutprojekt für Kinder und Personal.

Die Vorbereitungen sind größtenteils abgeschlossen. Eine Speditionsfirma sei engagiert, um Möbel und Spielsachen in den Nachbarort zu transportieren, sagt Leiterin Sandra Kurz. „Wir haben Kisten gepackt gemeinsam mit den Kindern“, schildert sie. Der Arbeits- und Organisationsaufwand sei enorm. Die Kleinigkeiten, die noch da seien, würden am Umzugstag gepackt. Die Kinder binde man wieder mit ein und thematisiere den Umzug nach dem Motto „Wir packen unsere Spielsachen ein“. Am 17. Mai soll es losgehen. Am Wochenende davor bringt eine Spedition Mobiliar, Spielzeug und sonstige Utensilien ins Bürgerhaus nach Rutsweiler/Lauter, das dann für knapp drei Monate die neue Heimat für Kinder und Personal sein wird.

Im Bürgerhaus in Rutsweiler wird sich das Leben auf zwei Ebenen abspielen. Im ersten Obergeschoss würden die Kinder betreut, die den ganzen Tag bleiben, im Erdgeschoss diejenigen, die nur teilweise da seien, sagt Kurz. Ebenso wie in Wolfstein gebe es vier Räume für die insgesamt 70 Kinder. Am Arbeitsalltag wird sich nicht viel ändern. Mittlerweile bestehe Maskenpflicht, die gelte drinnen wie draußen.

Leck in der Fußbodenheizung

Ursache für den ganzen Aufwand ist ein Leck in der Fußbodenheizung. Die defekte Leitung sei zwar inzwischen ausgetauscht und das Rohrsystem wieder dicht, aber der Estrich habe sich voll Wasser gesogen, erläutert die Leiterin des protestantischen Verwaltungsamtes Sonja Noseck. „Am 17. Mai werden die Trocknungsgeräte in der Kita installiert. Die Trocknung wird mindestens drei Wochen dauern“, schätzt die Verwaltungschefin. Dann müsse ein neuer Fußboden verlegt werden. Betroffen seien zwei Gruppenräume und der Personalraum. „Wir hoffen, dass das Ganze höchstens drei Monate dauert“, sagt sie.

Am Montag, 17. Mai, erfolgt der Umzug. Die Kinder würden mit dem Bus nach Rutsweiler gefahren. Ihr Übergangsdomizil, das früher mal eine Schule war, habe zwar etwas kleinere Räume, dafür aber ein großes Außengelände, beschreibt Noseck. Das gliedere sich in zwei getrennte Bereiche, einmal vor und einmal hinter dem Haus. Da biete es sich an, diese Areale möglichst intensiv zu nutzen, auch weil draußen an der frischen Luft die Ansteckungsgefahr geringer sei als drinnen. Im Innenbereich werden coronabedingt auf das Konzept der offenen Gruppen verzichtet. Weil die Kinder sich dann nicht je nach Laune und Interesse zwischen allen Gruppen bewegen können, reduziert sich das Risiko für eine Ansteckung.

Bürokratischer Aufwand

Eine Menge Verwaltungsarbeit war notwendig, damit das Bürgerhaus als Kindergarten genutzt werden kann. Diverse Fachbehörden hätten ihre Einwilligung geben müssen. Das sei ein langwieriger Prozess gewesen, sagt Noseck. Da in der Einrichtung auch das Essen für die Ganztagskinder von einer Köchin zubereitet wird, schauten sich Mitarbeiter von Gesundheitsamt und Lebensmittelüberwachung der Kreisverwaltung vor Ort die Gegebenheiten an, um sicherzustellen, dass es keine hygienischen Einschränkungen gibt. Ebenso begutachteten Mitarbeiter des Bauamtes und der Unfallversicherung das Bürgerhaus. Schließlich musste noch die pädagogische Konzeption mit dem Landesjugendamt abgestimmt werden. Die Absprachen mit den Behörden seien erforderlich, damit eine Betriebserlaubnis für das neue Gebäude beantragt werden könne, schildert Noseck. Und nun sei man soweit, dass die Betriebserlaubnis beantragt werde.

Von unschätzbarem Wert sei die Unterstützung von Ortsbürgermeister Dirk Landfried gewesen. „Er hat sich sehr ins Zeug gelegt und uns unterstützt“, lobt die Verwaltungsleiterin und erhält Zustimmung von Kita-Leiterin Kurz, die auch die Beigeordnete Gisela Boldt mit einbezieht: „Sie waren eine tolle Unterstützung.“