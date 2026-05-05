Mit einer Rückkehr der Bundeswehr erhoffen sich manche, dass alles wieder wird wie früher. Wird es nicht. Trotzdem wäre die Reaktivierung der Kaserne ein wichtiges Signal.

Beim Thema Bundeswehr-Rückkehr nach Kusel, in die frühere Uffz.-Krüger-Kaserne, leuchten vielen die Augen. Erinnerungen an die gute alte Zeit blühen auf: damals, als die Welt noch in Ordnung war, Soldaten abends durch Kusel zogen und tagsüber fleißig einkauften. Die Sommer waren noch echte Sommer – und die Ironie ist hoffentlich angekommen.

Nicht falsch verstehen: Eine Rückkehr der Bundeswehr – wenn sie denn in entsprechender Mannstärke kommt – hätte handfeste Vorteile für Kusel. Beispielsweise mehr Kaufkraft, mehr Leben in der Gastronomie, bei manchen auch ein stärkeres Sicherheitsgefühl. Aber die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen, sosehr es sich mancher wünscht. Eine reaktivierte Kaserne wird nicht automatisch die Fußgängerzone beleben.

Spekulationen mit Fakten begegnen

Und solange die Pläne für die künftige Nutzung der früheren Liegenschaft oberhalb von Kusel durch die Bundeswehr nicht auf dem Tisch liegen, ist Skepsis angebracht. Zu vieles ist noch ungewiss. Bis sich das Verteidigungsministerium äußert und die Zahlen nennt, bleibt rund um den Windhof vieles im Nebel. Wichtig wäre deshalb, den Spekulationen möglichst schnell mit Fakten zu begegnen.

Unstrittig ist: Mit einer Rückkehr der Bundeswehr wäre endlich wieder von Aufbau die Rede. Auf dem Windhof würde etwas Neues entstehen – baulich wie organisatorisch. Solche Nachrichten braucht Kusel, braucht die Westpfalz dringend. Auch wenn es nicht wieder wie damals wird. Also Schluss damit, sich in Nostalgie zu verlieren. Stattdessen nach vorn schauen. Und die Chance, wie sie sich auch immer gestaltet, beim Schopfe packen!