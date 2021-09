Gut besucht war am Sonntagabend das Konzert des Trio „My funny Cellotine“ in der protestantischen Kirche Altenkirchen. In Christine Rutz am Cello, Dieter Schmidt am Klavier und Thomas Seibel an der Gitarre haben sich drei Lehrer verschiedener Musikschulen zusammengetan und gaben ihr erstes Konzert. Ob Herby Hancock oder Keith Jarrett, die drei Vollblut-Musiker haben die Stücke wunderbar auf ihre Besetzung arrangiert. Zum Repertoire gehörten neben Klassikern auch unbekannte Stücke, mit denen das Trio die Zuschauer begeisterten.