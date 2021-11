Am Montag, 8. November, rollen auf der Bundesstraße 270 die Baufahrzeuge an. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt, wird eine Fahrspur der B270 im Bereich der Talbrücke Heinzenhausen gesperrt. Ein Firma erneuert die Randstreifen und die Längsfugen. Ab 8.30 Uhr bis voraussichtlich Freitag, 19. November, 17 Uhr, wird der Verkehr durch eine Ampel geregelt, so der LBM.