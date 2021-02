Zwischen Diedelkopf und Ruthweiler verlief einst die Grenze zwischen Bayern und dem Fürstentum Lichtenberg. Ihre besondere Bedeutung erhielt sie auf dem Wiener Kongress 1814/15, als die Staatsmänner nach dem Sturz Napoleons die Länder neu aufteilten.

Die „Herrschaft Baumholder“ hatte man in Wien für den Herzog von Sachsen-Coburg geschaffen, um ihn für seine Verdienste während der Befreiungskriege gegen Napoleon zu belohnen. 1819 wurde sie nach der Burg in „Fürstentum Lichtenberg“ umbenannt. Die Exklave des 300 Kilometer entfernten Herzogtums war nur wenig größer als der heutige Landkreis Kusel und umfasste etwa 25.000 Einwohner, die in Baumholder, St. Wendel und knapp hundert Gemeinden wohnten.

Aber die Untertanen waren mit dem Herzog nicht zufrieden, vor allem wegen des hohen Steuerdrucks. Außerdem kontrollierte der Staat die Justiz, weil die Richter gleichzeitig Verwaltungsbeamte waren. Deshalb kam es im Zusammenhang mit dem Hambacher Fest 1832 auch in St. Wendel zu Unruhen. Herzog Ernst war ohnehin nicht glücklich über seine Exklave und verkaufte sie 1834 an das Königreich Preußen, das sie in die „Rheinprovinz“ eingliederte.

Bauen für den Zolleinnehmer

Aus der Zeit des Fürstentums gibt es noch ein Gebäude in Ruthweiler, das eine wichtige Bedeutung hatte: das ehemalige Nebenzollamt (heute Hauptstraße 19). Daniel Hinkelmann, der von 1960 bis 1971 Burgwart auf der Burg Lichtenberg war und sich intensiv mit Heimatgeschichte beschäftigte, hat über das Zollamt die Bestände des ehemaligen herzoglichen Haus- und Staatsarchivs in Coburg ausgewertet. Aus ihnen geht hervor, dass der Zolleinnehmer in den ersten Jahren in Ruthweiler zur Miete wohnte. Als der Beamte 1830 eine größere Wohnung geltend machte, versuchte man, ein Haus für ihn zu kaufen. Der Coburger Regierungspräsident kam dazu persönlich nach Ruthweiler. Da er aber kein geeignetes Gebäude fand, entschloss man sich für einen Neubau.

Der Zollbeamte konnte bald wieder ausziehen, weil das Fürstentum vier Jahre später preußisch wurde. Außerdem machte der im selben Jahr gegründete Deutsche Zollverein viele Stationen überflüssig. Das Zollhaus wurde versteigert und brachte einen Erlös von 1250 Gulden, während Grundstück und Bau mehr als 2000 Gulden gekostet hatten. Die neuen Eigentümer nutzten das Anwesen landwirtschaftlich und bauten dafür einen Stall und eine Scheune an.

Unter Denkmalschutz

Das lichtenbergische Zollgebäude steht unter Denkmalschutz. Das Gebäude steht zurzeit leer und müsste dringend renoviert werden. Wünschenswert wäre auch eine Informationstafel, die über seine Geschichte und Bedeutung informiert.

Über die Geschichte der Grenzkontrollen an der preußisch-bayerischen Grenze hat Alfred Weber Dokumente für das Gemeindearchiv in Ruthweiler gesammelt. Eine größere Zollstation war für den preußischen Staat offensichtlich nicht wichtig, denn erst 1912 wurde ein Zollhaus (früher Hauptstraße, heute Wäschgrub 1) gebaut. Vielleicht hatte auch der Schmuggel, der während des 19. Jahrhunderts noch eifrig betrieben wurde, nachgelassen. Die Zöllner wohnten anfangs in angemieteten Wohnungen, bevor sie ihr eigenes Gebäude bekamen. Es wurde nach der Auflösung der Zollstation verkauft und von den späteren Eigentümern umgebaut.

Ehemalige Polizeistation

1912 wurde in unmittelbarer Nähe auch eine Polizeistation (heute Hauptstraße 1) errichtet, die mit einem „Fußgendarmen“ besetzt wurde. Offensichtlich war sie nicht wichtig genug für einen berittenen Polizisten. Als es keine Grenze mehr gab, blieb das Gebäude Gendarmerie-Station und war zuständig für die Untergemeinden Ruthweiler, Thallichtenberg, Pfeffelbach und Reichweiler. Später gehörte es zur Gendarmerie Berschweiler. Nach deren Auslösung 1958 wurde Heinz Becker, der die Dienststelle seit 1946 geführt hatte, nach Baumholder versetzt. Auch die ehemalige Polizeistation ist inzwischen Privateigentum und wurde zu einem modernen Wohnhaus umgebaut.