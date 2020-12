Nach dem Brand eines Wohnhauses in der Hauptstraße stehen die Bewohner vor dem Nichts. Das Feuer war am späten Montagabend ausgebrochen. Menschen kamen zwar nicht zu schaden, allerdings zwei Hunde.

„Ich besitze nur noch das, was ich am Leib trage“, berichtete der 50-jährige Bewohner des in Brand geratenen Gebäudes am Dienstagmorgen der RHEINPFALZ. Als das Feuer ausbrach, sei er nicht zu Hause gewesen: „Ich war auf der Arbeit und wurde gegen 22.30 Uhr angerufen.“

Sein 22-jähriger Sohn war zu Hause, konnte sich glücklicherweise unverletzt retten. Die beiden Hunde der Bewohner hatten allerdings weniger Glück. Sie konnten nur noch tot geborgen werden.

Brandursache noch unklar

Nach Angaben der Feuerwehr waren die Wehren aus Horschbach und Altenglan gegen 22.10 Uhr wegen einer Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Hauptstraße alarmiert. Das Erdgeschoss der ehemaligen Gaststätte befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Vollbrand.

Zur Verstärkung wurden die Wehren Bosenbach, Friedelhausen und Kusel nachalarmiert. Die Flammen hatten bereits auf das erste Obergeschoss übergegriffen. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit mehreren Trupps von innen und außen sowie über die Drehleiter. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei werde entsprechende Ermittlungen einleiten.

Kurz vor dem Geburtstag

Wie hoch der Schaden und ob das Gebäude noch zu retten sei, wisse er noch nicht, erklärte der 50-Jährige, den das Unglück zu allem Überfluss auch noch kurz vor seinem 51. Geburtstag traf. Er wisse bislang nur, dass er den zweiten Stock vorerst nicht betreten dürfe. Ein Gutachter müsse zunächst die Statik überprüfen. Der 50-Jährige hat also vorerst kein Dach über dem Kopf. Glücklicherweise könne er sich in dieser schwierigen Situation auf die Hilfe von Freunden und Arbeitskollegen verlassen, bei denen er unterkomme.