Eine Corona-Neuinfektion wurde in der Stadt Waldmohr innerhalb der zurückliegenden 24 Stunden registriert. Das meldet das Gesundheitsamt am Dienstagnachmittag. Damit steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Kusel auf 2199. Als genesen gelten 2060 Personen. Es gab im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung 67 Todesfälle. Der Inzidenzwert im Landkreis Kusel liegt unter Berücksichtigung der hier lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte bei 24,3. Aktuell sind 72 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt: 29 im Oberen Glantal, 33 in der VG Kusel-Altenglan und zehn in der VG Lauterecken-Wolfstein.