Es ist der zweite Tag in Folge, an dem sich der Landkreis Kusel außerhalb der Warnstufen des Corona Warn- und Aktionsplans des Landes bewegt. Der Inzidenzwert, die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, sank am Donnerstag auf 18,5. Würden die im Kreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte mit eingerechnet, so läge die Sieben-Tage-Rate bei 17,5. Die Kreisverwaltung meldete am Donnerstag eine bestätigte Neuinfektion mit dem Erreger Sars-CoV-2. Damit steigt die Anzahl derer, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert haben, auf 1567. 1455 Personen gelten als genesen – sieben mehr als am Vortag –, 58 Menschen im Kreis sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Aktuell sind der Behörde 60 laborbestätigte Infektionen bekannt: 22 im Oberen Glantal, 26 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und zwölf in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein.