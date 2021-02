Zum Wochenstart meldet die Kreisverwaltung Kusel eine laborbestätigte Neuinfektion mit dem Coronavirus. Damit ist die Gesamtzahl derer auf 1581 gestiegen, die im Kreis seit Beginn der Pandemie positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet wurden. Davon gelten 1471 Personen als genesen – drei mehr als am Sonntag –, 58 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Derzeit sind im Kreis 52 aktive Infektionsfälle bekannt: 19 im Oberen Glantal, 20 in der Verbandsgemeinde Kusel und 13 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert, die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, ist im Vergleich zum Vortag auf 21,4 gesunken. Würden die im Landkreis Kusel lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte mit eingerechnet, so läge die Sieben-Tage-Rate bei 20,2.

Vergangene Woche 956 Impfungen

Vergangene Woche haben im Kreis 956 Personen ihre Corona-Schutzimpfung erhalten. Wie Impfkoordinator Thomas Danneck mitteilte, wurde davon 547 Personen die zweite Impfdosis verabreicht (364 im Impfzentrum, 183 durch das mobile Impfteam). Bis Sonntagabend haben im Landkreis insgesamt 2270 Bürger ihre Zweitimpfung hinter sich, weitere 2883 warten auf den zweiten Piks.