Eine Covid-Neuinfektion im Oberen Glantal ist am Mittwoch laut Kreisverwaltung Kusel gemeldet worden. Sieben aktive Infektionsfälle sind derzeit bekannt: zwei in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, vier in der VG Kusel-Altenglan, eine in der VG Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert liegt unter Berücksichtigung der im Kreis gemeldeten US-Streitkräfte weiter bei 5,4. Insgesamt wurden im Landkreis 2234 Corona-Fälle bestätigt. Bisher sind 2159 aus der Quarantäne entlassenen worden. 68 Menschen sind mit Corona verstorben.