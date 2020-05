Kusel. Eine nachgewiesene Corona-Neuinfektion meldet die Kreisverwaltung Kusel am Dienstagnachmittag. Die Person kommt aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Somit wurden im Landkreis insgesamt 91 Personen positiv auf Covid-19 getestet. Eine weitere Person wurde aus der Quarantäne entlassen, was insgesamt 87 im Landkreis macht. Drei Personen sind weiter in Quarantäne, eine verstarb.

