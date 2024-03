Eine App für den Landkreis steht beim Smart-City-Projekt „Land L(i)eben“ noch immer oben auf der Agenda. Das Programm für Smartphones soll möglichst viele der bereits rund um den Landkreis verfügbaren Informationen an einer Stelle zusammenführen, umriss „Land L(i)eben“-Sprecher Alexander Kleinschmidt bei einem Redaktionsbesuch die Idee hinter der App. Als Beispiele nannte er einen Veranstaltungskalender für den gesamten Landkreis und den Abfallkalender, der bisher als eigene App verfügbar ist. „Alles zentral an einem Ort“, laute der Anspruch für die App, die sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Zudem sollen sich auch Besucher und Gäste im Kreis Kusel via App über touristische Angebote informieren können.

Im Laufe des Jahres soll es eine Bürgerbeteiligung geben, um Ideen für die App aus der Bevölkerung zu sammeln. Die ursprüngliche Planung, dass die Landkreis-Kusel-App in 2024 fertiggestellt werden soll, hat sich geändert. Kleinschmidt rechnet „eher für nächstes Jahr“ mit der App. Ideen und Wünsche der Landkreisbewohner sollen über die Onlineplattform „Mitmachen“ eingesammelt werden. Zum Start der Bürgerbeteiligung werde „Land L(i)eben“ informieren.