Der Versuch, in die Tankstelle in der Mühlstraße in Glan-Münchweiler einzubrechen, scheiterte am frühen Mittwochmorgen. Wie die Polizei mitteilt, versuchten zwei Menschen zwischen 2 und 3 Uhr, sich Zutritt zu verschaffen. Die Glasscheibe der Eingangstür ist gesplittert, aber nicht zerbrochen. Sie hielt stand. Das Duo zog ohne Beute wieder von dannen – hinterließ jedoch einen Schaden im hohen vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht die gescheiterten Einbrecher und hofft auf Hinweise. Eine dunkle Limousine könnte von ihnen genutzt worden sein. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, kann sich an die Polizeiinspektion Kusel wenden.