Bislang noch unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag und Freitag beim Versuch gescheitert, sich unerlaubt Zutritt zum Waldmohrer Schwimmbadgelände zu verschaffen. Wie die Polizei berichtet, versuchten die Täter, die elektrischen Schließzylinder an beiden Zugangstüren abzudrehen. Allerdings sei dies nicht gelungen, sodass es lediglich zu einer Sachbeschädigung an den Türen kam. Hinweise an die Polizei in Schönenberg-Kübelberg, Telefon 06373 8220 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de, oder die Polizei in Kusel, Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de, entgegen.