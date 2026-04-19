Unbekannte haben am Donnerstagmorgen eine Wohnung in der Kuseler Straße aufgebrochen und Beute im Wert von rund 1600 Euro mitgenommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Die Täter beschädigten demnach die Eingangstür, um in die Wohnung zu kommen, und ließen Bargeld, Schmuck und Elektronikzubehör mitgehen. Nach den Angaben des 49-jährigen Bewohners lag die Tatzeit zwischen 5.45 und 9.05 Uhr.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hatten, sich unter Telefon 0631 369-13312 zu melden.