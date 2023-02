In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Einbrecher sich Zugang zum Tüv-Gebäude in der Haschbacher Straße verschafft und einen Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich verursacht. Die Polizei spricht in ihrer Mitteilung vom Wochenende von einem Einbruchdiebstahl. Ein seitliches Fenster sei aufgehebelt worden. Die Beamten hoffen auf Hinweise zur Tat: 06381 9190, pikusel@polizei.rlp.de.