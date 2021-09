Da war der Schaden höher als die Beute. In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben sich Unbekannte gewaltsam Zugang zum Sportheim des Turn- und Sportvereins verschafft. Da im Innern des Gebäudes keine Wertgegenstände abgelegt sind, zogen die Unbekannten wieder ab. Was bleibt ist ein Schaden im dreistelligen Euro-Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel entgegen unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.