Zwischen Donnerstag, 22.15 Uhr, und Freitag, 15.30 Uhr, ist ins Sportheim des Tus Gries eingebrochen worden. Das teilt die Polizei am Montag mit. Die Täter seien durch ein Fenster in die Kellerräume des Vereinsheim eingedrungen. Sämtliche Schränke seien nach Stehlgut durchsucht, an einem Automaten das Münzgeld entwendet worden. Eine Spurensuche sei durchgeführt worden, die genaue Schadenshöhe müsse noch ermittelt werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.