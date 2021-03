In der Nacht auf Samstag sind Unbekannte zwischen 21 und 9 Uhr in das Sportheim des SV Ohmbach eingedrungen. Ihre Beute indes dürfte nicht sonderlich wertvoll sein: ein 13 Jahre alter Fernseher sowie eine Musikanlage, die rund 20 Jahre auf dem Buckel hat. Eine relativ neue Kühl- und Gefrierkombination aus der Küche sollte wohl ebenfalls mitgenommen werden. Mutmaßlich war das Fahrzeug der Einbrecher aber zu klein, so dass das anvisierte Diebesgut auf dem Parkplatz zurückgelassen wurde.

Schwerer als der Verlust von TV und Musikanlage wiegt für den Sportverein der im Inneren angerichtete Schaden. So wurde laut Vorsitzendem Tobias Zens von der Heizung ein Schlauch abgedreht, so dass diese leerlief und ein weitergehender Schaden derzeit nicht ausgeschlossen werden könne. Und auch einen Wasserhahn ließen die Täter laufen mit der Folge, dass Teile des Sportheims, in welchem auch Schubladen und Schränke durchwühlt wurden, unter Wasser standen. Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei oder Tobias Zens melden.