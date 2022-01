In der Nacht auf Montag ist in die Sozialstation in der Remigiusbergstraße eingebrochen worden. Laut Polizei drangen die unbekannten Personen über ein Fenster auf der Rückseite des Gebäues ein und durchwühlten sämtliche Räume. Die Täter hatten es nach Angaben der Beamten auf vorhandenes Bargeld, etwa in Kaffeekassen, abgesehen. Das bisherige Diebesgut konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Es sei ein Gesamtschaden im vierstelligen Eurobereich entstanden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.