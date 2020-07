Am Mittwoch zwischen 7 und 13 Uhr versuchten Unbekannte vergeblich, sich Zutritt zu einer Scheune in der Zweibrücker Straße zu verschaffen. Laut Polizei entstand an den Schlössern ein Schaden von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Telefon 06381 9190 beziehungsweise per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.