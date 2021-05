In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist eine Scheune in der Hauptstraße von bislang unbekannten Einbrechern „besucht“ worden. Sie trennten laut Polizei offensichtlich zwei Vorhängeschlösser am Tor durch. Im Anschluss wurden eine Kabeltrommel, ein Hammerbeil und zwei Kfz-Unterstellböcke entwendet.