Zwei Heranwachsende – so formuliert es die Polizei – konnten in Schönenberg-Kübelberg auf frischer Tat festgenommen werden: Sie waren in der Nacht auf Samstag gegen 2.30 Uhr ins Rathaus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal eingebrochen – wohl durch ein eingeschlagenes Fenster im rückwärtigen Bereich, wie die Polizei mitteilt. Sie durchwühlten mehrere Räume und verursachten Sachschaden, der derzeit auf 5000 Euro geschätzt wird. Viel Wert war ihr Diebesgut jedoch nicht: im zweistelligen Eurobereich, schreiben die Beamten. Die Jugendlichen wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.