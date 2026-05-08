Nussbach Einbruch in Nußbacher Gaststätte: Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Nach dem Einbruch in einer Nußbacher Gaststätte hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. In seiner Wohnung wurde mutmaßl
Nach dem Einbruch in einer Nußbacher Gaststätte hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. In seiner Wohnung wurde mutmaßliches Diebesgut sichergestellt.

In der Nacht auf Donnerstag ist ein Mann in eine Gaststätte in Nußbach eingebrochen. Er hat nach Polizeiangaben die Eingangstür aufgehebelt und die Räume nach Wertgegenständen durchwühlt. Bei den folgenden Ermittlungen sind die Beamten einem 38-Jährigen auf die Schliche gekommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ist die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht worden. Dabei haben die Polizisten mutmaßliches Diebesgut in größerer Menge sichergestellt. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.

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