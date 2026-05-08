In der Nacht auf Donnerstag ist ein Mann in eine Gaststätte in Nußbach eingebrochen. Er hat nach Polizeiangaben die Eingangstür aufgehebelt und die Räume nach Wertgegenständen durchwühlt. Bei den folgenden Ermittlungen sind die Beamten einem 38-Jährigen auf die Schliche gekommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ist die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht worden. Dabei haben die Polizisten mutmaßliches Diebesgut in größerer Menge sichergestellt. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.