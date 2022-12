Unbekannte sind am Donnerstag in den Norma-Markt in der Lehnstraße eingebrochen und haben Alkohol gestohlen. Zwischen 21.05 und 21.55 Uhr wurden mehrere Glaselemente der Eingangstür aufgebrochen, teilte die Polizei mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden mehrere Flaschen Whiskey gestohlen, der Sachschaden dürfte um einiges höher sein. Hinweise nimmt die Polizei Kusel entgegen unter Telefon 06381 9190.