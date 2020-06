Ein Einbruch in die Netto-Filiale beschäftigt derzeit die Polizei. Der Einbruch-Alarm des Discounters sei in der Nacht zum Montag gegen 0.30 Uhr ausgelöst worden, berichten die Ordnungshüter. Ein Sicherheitsdienst hatte die Polizei darüber informiert. Die gelangten demnach über ein Fenster in das Innere des Marktes. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu mehreren Räumen. Was genau gestohlen wurde, sei noch unklar; jedoch dürfe der Gesamtschaden im vierstelligen Bereich liegen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.