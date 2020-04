Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Sonntag Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Glan-Münchweiler. Nach Angaben der Polizei trat er dafür die Eingangstür ein. Die Tatzeit liege zwischen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr. Im Gebäudeinneren wurden laut Polizei mehrere Räume durchwühlt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hätten die Täter aber wohl kein Diebesgut erbeutet. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.