In ein leerstehendes Wohnhaus in der Wolfsteiner Bahnhofstraße ist zwischen 25. März und vergangenem Donnerstag eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde nichts entwendet. Allerdings ist Schaden an dem leerstehenden Gebäude entstanden, der auf 3000 Euro geschätzt wird. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen wahrgenommen haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden 06382 9110.