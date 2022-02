Entsetzen in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Am Donnerstag wurde der neue Jugendtreff beim Altenglaner Sportplatz eröffnet. In der Nacht auf Freitag kamen Einbrecher.

„Ich habe erst fast geweint, jetzt bin ich nur noch wütend.“ Ortsbürgermeisterin Yvonne Draudt-Awe berichtet empört davon, dass mit einem Stein eine Scheibe eingeworfen worden sei. Die erst am Vortag von ihr gebrachten Elektronik-Artikel, darunter eine Playstation, Tablets und eine Musikbox, seien alle verschwunden. Der Schaden betrage mehrere tausend Euro. Die Ausstattung hatte die Verbandsgemeinde über ein Förderprojekt finanziert. Die Polizei hat den Einbruch aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.