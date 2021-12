Unbekannte Täter sind in das Horst-Eckel-Haus in der Lehnstraße eingebrochen und haben laut Polizei einen vierstelligen Geldbetrag erbeutet. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend seien sie in vier Büroräume eingebrochen. Der entstandene Schaden werde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Tat müsse sich im Zeitraum zwischen 11 Uhr am vergangenen Samstag und 6.20 Uhr am Montagmorgen ereignet haben. Wie die Polizei weiter berichtet, hat eine Zeugin gegen 3.30 Uhr am Montag drei Männer in der Nähe des Horst-Eckel-Hauses beobachtet, die sich „verdächtig verhielten“. Laut Beschreibung sind die Männer etwa 30 Jahre alt und trugen einen Mundschutz. Zwei davon seien mit einem grauen Mantel bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.