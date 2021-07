Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Gasthaus am „Klenkertor“ ein. Wie die zuständige Lauterecker Polizei mitteilt, gelangten sie durch ein Seitenfenster in den Schankraum und durchsuchten von dort aus alle Räume. „Erbeutet wurden lediglich eine Stange Zigaretten und ein Akkuschrauber“, so die Polizei weiter.

Die Beamten hoffen, dass jemand den Einbruch beobachtet hat und nehmen Hinweise unter 06382 9110 entgegen.