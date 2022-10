Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Schönenberg-Kübelberg sucht die Polizei Zeugen. Bislang unbekannte Täter verschaffen sich am Samstagabend zwischen 20.30 Uhr und 22 Uhr in der Straße Ziegelberg über ein Fenster Zutritt. Sie durchwühlten mehrere Schränke im Obergeschoss. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist nach derzeitigem Stand noch unklar.