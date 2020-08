In der Nacht auf Freitag ist gegen 4 Uhr in das Casino in der Waldmohrer Weiherstraße eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro verursacht worden. Allerdings sei offenbar keine Beute gemacht worden.

Bereits in der Nacht auf Dienstag, damals um 3.45 Uhr, hatten laut Polizei zwei dunkel gekleidete Männer versucht, in das Casino einzubrechen. Sie hatten den Alarm ausgelöst und einen Schaden von 2500 Euro verursacht.

Die Polizei Kusel bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.