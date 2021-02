Einbrecher suchten in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Bäckerei in der Schönenberg-Kübelberger Glanstraße heim. Der oder die Täter gelangten laut Polizeibericht über den seitlichen Eingang ins Gebäude, wo sie Bargeld erbeuteten. Hinweise nimmt die Kuseler Polizei unter der Telefonnummer 06381/9190 sowie per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.