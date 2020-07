Bislang unbekannte Täter haben am Samstag am helllichten Tag versucht, in ein Anwesen in der Hollerstraße einzubrechen. Nach Angaben der Polizei gelangten der oder die Täter über eine Kellertür in die Wohnräume, seien dabei aber vermutlich von der Wohnungsinhaberin gestört worden und verließen das Gebäude ohne Beute. Die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen 10 und 16.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.