In der Nacht auf Mittwoch brachen Unbekannte in ein Fotostudio am Bismarckplatz ein. Laut der zuständigen Lauterecker Polizei wurden alle Räume durchwühlt und Geschäftsunterlagen, zwei Computer-Festplatten der Marke Toshiba, zwei Geschenkboxen mit Spirituosen, ein Leica Objektiv und ein kleinerer Geldbetrag gestohlen. Eine Kamera und ein Blitzgerät seien beschädigt zurückgelassen worden. Hinweise nimmt die Polizei unter 06382 9110 entgegen.