Bislang unbekannte Täter haben sich am vergangenen Freitag über die Terrassentür Zutritt in ein Anwesen in der Fuchsbergstraße verschafft. Die Tatzeit liegt nach Angaben der Polizei zwischen 9.30 und 10 Uhr. Wie die Polizei weiter berichtet, durchsuchten die Täter die Wohnung und erbeuteten unter anderem Bargeld und Schmuck. Insgesamt sei ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden. Der Kriminalpolizei sei es zwar gelungen, am Tatort Spuren zu sichern, dennoch werden eventuelle Zeugen gebeten, sich unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de mit der Polizei in Kusel in Verbindung zu setzen.