Gleich in vier Geräteschuppen ist ein Langfinger in der Nacht zum Samstag eingebrochen. Laut Polizei wurden die Vorhängeschlösser an drei Türen an den, auf einem Grundstück in der Verlängerung der Straße Niederau stehenden, Blechschuppen geknackt. An einem weiteren Verschlag sei die Tür gewaltsam aufgebogen worden. Bei den Einbrüchen wurde nach Angaben der Polizei aber lediglich ein Blechkanister mit Benzin gestohlen. Den Gesamtschaden liege im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegen.