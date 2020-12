Die Polizei meldet zwei Einbrüche – in eine Bildhauerwerkstatt in Waldmohr und in eine Autowerkstatt in Altenkirchen.

Zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, hatte die Bildhauerwerkstatt Nickelsweiher ungebetene Besucher. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus der Werkstatt in Waldmohr mehrere Werkzeuge.

Im Tatzeitraum von Sonntag, 20.30 Uhr, bis Montag, 8.15 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Autowerkstatt in der St. Wendeler Straße in Altenkirchen. Auch hier gelangten bisher unbekannte Täter in die Räume und durchsuchten zielgerichtet Schubladen und Schränke nach Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Tataufklärung beitragen unter 06381 9190 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de