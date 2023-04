Ein Unbekannter ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die Geschäftsräume einer gemeinnützigen, kirchlichen Einrichtung in der Kuseler Marktstraße eingebrochen und hat dabei hohen Sachschaden hinterlassen. Wie die Polizei mitteilt, erbeutete er nur einen geringen Bargeldbetrag, verursachte aber hohen Sachschaden an Türen und Fenstern. Die Beamten haben Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kusel unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.