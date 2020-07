In ein Anwesen in der Glanstraße wurde während der Abwesenheit der Bewohner eingebrochen. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen Montag, 13. Juli, 22.30 Uhr, und Montag, 20. Juli, 18.30 Uhr. Die unbekannten Täter entwendeten Renovierungswerkzeug, es entstand ein Schaden von 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Telefon 06381 9190 beziehungsweise per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.