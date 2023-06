Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in ein Vereinsheim in Brücken eingebrochen und haben dabei Bier gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter die Seitenverkleidung des Holzverschlags auf, um sich Zutritt in das Vereinsheim zu verschaffen. Anschließend stahlen sie zwei oder drei Kisten Bier. Die Ermittlungen dauern den Beamten zufolge an. Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Telefon 06373 822111 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.