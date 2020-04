Am Sonntagmorgen haben Unbekannte zwischen 0.55 und 1.14 Uhr versucht, in ein Wohnhaus in der Straße „Im Peterstal“ einzudringen. Laut Polizei wollten sie die Haustür aufhebeln, traten dabei aber versehentlich an eine auf der Terrasse stehende Kiste, so dass die im Haus schlafenden Bewohner geweckt wurden. Der oder die Täter flüchteten daraufhin unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Telefon 06381 9190 beziehungsweise per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.