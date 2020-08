Gescheitert sind Einbrecher am vergangenen Wochenende bei dem Versuch, im Schönenberg-Kübelberger Ortsteil Schmittweiler in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, haben Unbekannte in der Nacht von Samstag, 1. August, auf Sonntag, 2. August, zwischen 22 Uhr und 15 Uhr versucht, in ein Haus in der Höcherbergstraße einzudringen. Laut Polizei gelang es dem oder den Tätern allerdings nicht, die Eingangstür aufzuhebeln. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Kusel unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de entgegen.